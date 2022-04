SGP-wethouder Peter de Rooij overleden

Peter de Rooij (SGP), wethouder in Rhenen, is zaterdag plotseling overleden. Hij was 57 jaar oud.

Rhenen

‘Dit is ongelooflijk, ik heb er eigenlijk geen woorden voor. Het is niet te bevatten.’ Zo reageert burgemeester Hans van der Pas op het overlijden, dat zaterdag door de gemeente bekendgemaakt is. ‘Vrijdagavond hadden we nog een bijeenkomst in het kader van het afscheid van de oude gemeenteraad. Om half elf zei ik nog ‘tot maandag’ tegen hem en zaterdagochtend krijg ik een telefoontje dat hij is overleden.’

De Rooij was sinds 2018 wethouder, met ruimtelijke ordening in zijn portefeuille. Daarvoor was hij acht jaar raadslid. Hij laat een vrouw en twee dochters achter. Het college van burgemeester en wethouders in Rhenen heeft voorlopig zijn activiteiten stilgelegd.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .