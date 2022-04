‘Een unicum’, en toch vertrouwd

Hugo de Jonge bleef het volhouden: hij was niet betrokken bij de Sywertdeal. Wel had zijn informatie aan de Kamer ‘vollediger’ gekund. Een groot deel van de oppositie vond die knieval te beperkt en steunde een motie van wantrouwen.

Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) in debat met Jesse Klaver (Groenlinks) tijdens het debat in de Tweede Kamer over de mondkapjesdeal. Links minister Conny Helder (VVD, Medische Zorg).

Den Haag

De coalitie had vooraf al duidelijk gemaakt wat er van Hugo de Jonge werd verwacht in het debat over zijn rol bij de totstandkoming van de megaorder voor partijgenoot Sywert van Lienden: een beetje nederigheid en een tikkeltje schuldbesef. De Jonge deed het op geheel eigen wijze. Hij bepaalde zelf ‘de kern van het debat’, namelijk: ‘had ik graag de Kamer eerder willen informeren?’, reageerde vervolgens op zijn eigen vraag – ‘het antwoord is ja’ – en bood ten slotte ‘oprechte excuses’ aan.

Waarom? De Jonge: ‘Ik heb onbedoeld de indruk gegeven dat ik op geen enkele manier betrokken ben geweest bij de contacten met Sywert van Lienden. Ik had moeten vermelden dat ik contacten óver Van Lienden heb gehad met ambtenaren. Ik had completer..

