Openbaar maken contacten zet De Jonge onder druk

Den Haag

Sywert van Lienden kreeg uiteindelijk een deal van 100,8 miljoen euro. Minister De Jonge blijft volhouden dat hij ‘niet betrokken’ was, omdat hij niet zelf onderhandelde en ook niet politiek verantwoordelijk was. Dat was toenmalig minister Martin van Rijn (Medische Zorg). De Jonge moet zich donderdag verdedigen in een debat in de Tweede Kamer. Er is toenemende twijfel of hij de Kamer goed heeft geïnformeerd. Op de vraag of hij op de hoogte was van de Sywert-deal, antwoordde De Jonge op 9 juni 2020: ‘Met de inhoud van de overeenkomst was ik niet bekend; bij de besluitvorming ben ik niet betrokken geweest.’ Uit de vrijgegeven correspondentie blijkt dat De Jonge ambtelijk werd geïnformeerd en inhoudelijke kennis had over de gesloten..

