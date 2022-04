Oppositie ontevreden over nieuwe basisbeurs

Den Haag

Dat de oppositie het budget onvoldoende vindt, bleek maandag tijdens het eerste debat over de terugkeer van de in 2015 afgeschafte studiebeurs. Daarvoor is wetgeving nodig, die bij aanvang van het studiejaar 2023-2024 van kracht moet zijn. De opvattingen van de oppositiepartijen zijn van belang, omdat de coalitie van VVD, D66, CDA en ChristenUnie straks bij de wetsbehandeling in de Eerste Kamer geen meerderheid heeft.

Minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs, D66) kan hoop putten uit het feit dat iedereen van het leenstelsel af wil en dat de partijen met de zwaarste kritiek (DENK, Volt, BBB) niet in de senaat zijn vertegenwoordigd. Stephan van Baarle (DENK) uitte vooral kritiek op ‘dichtgetimmerde’ afspraken en ‘stalorders’ binnen de..

