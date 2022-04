Meer regie sanctielijst tegen Russen

Den Haag

Dat heeft het kabinet vrijdag besloten nadat minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) een dag eerder zwaar onder vuur was komen te liggen in de Tweede Kamer over de trage realisering van de sancties. Volgens Hoekstra moet de coördinator zorgen voor afstemming tussen de departementen. Hij kan ze ‘aanspreken en aanjagen’.

Bij veel strafmaatregelen zijn meerdere ministeries betrokken. Het ongekende sanctiepakket tegen de Russen vanwege de inval in Oekraïne is voor veel ministeries ‘onontgonnen terrein’, aldus de bewindsman. De naam van de coördinator wordt maandag bekend, Hoekstra heeft wel al iemand in beeld, zegt hij.

De coördinator komt er omdat ‘we zeker willen zijn dat we niets missen’, zei premier Mark Rutte op zijn pe..

