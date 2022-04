Vorig jaar keek Den Haag uit naar een rustig paasweekeinde. Dat werd het niet

Vandaag precies een jaar geleden was het Goede Vrijdag. Het was nachtwerk geworden in Den Haag.

De Tweede Kamer had een motie van afkeuring aangenomen tegen de premier: de motie Kaag-Hoekstra. De pas begonnen formatie was ontploft nadat ANP-fotograaf Bart Maat een notitie van verkenner Kajsa Ollongren had vastgelegd, waaruit de suggestie rees dat Pieter Omtzigt - toen nog CDA- en nu onafhankelijk Kamerlid - weggewerkt moest worden. Terwijl een motie van wantrouwen het nipt niet haalde, werd de motie van afkeuring – die als een íets lichtere veroordeling wordt gezien – met ruime steun aangenomen. Alleen Ruttes eigen VVD stemde tegen. Niet eerder hing het politieke lot van de liberale premier aan zo’n dun draadje, was de algemene teneur.

NOS-verslaggever Ron Fresen zei op goedevrijdagavond in het Journaal dat velen in De..

