De kolencentrale op sw Maasvlakte blijft toch open

‘Ik ben zeer teleurgesteld over deze beslissing en het is een slechte beslissing voor het klimaat’, schrijft Jetten in de Kamerbrief. Volgens hem lag er voor Riverstone een goed pakket aan afspraken en een passende subsidieregeling klaar. ‘Om die reden vind ik het onverstandig dat Onyx Power terugkomt van deze afspraak.’

In november maakte het kabinet met Riverstone de afspraak om de kolencentrale te sluiten. In ruil daarvoor werd het bedrijf gecompenseerd met 212,5 miljoen euro. Onyx Power vroeg die regeling vorig jaar zelf aan.

De sluiting van de Onyx-centrale was voor het kabinet een belangrijke stap om dit jaar de Urgendadoelen te halen. De Rotterdamse centrale produceert op jaarbasis 3 megaton CO 2 .

