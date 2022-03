Genoeg oud zeer om te bespreken, maar Zelenski zal eerder kiezen voor een lik uit de strooppot

President Volodimir Zelensky spreekt vandaag de Tweede Kamer toe. De spanning loopt op: zal de Oekraïense president oud zeer gaan ophalen of juist proberen de verbinding te zoeken?

Zelensky heeft al vele parlementen toegesproken. Deze week was eerst het Deense parlement aan de beurt.

Den Haag

Formeel heeft nooit eerder een internationaal staatshoofd de Tweede Kamer toegesproken, maar informeel gebeurt het steeds vaker. Vorig jaar nog de Canadees Trudeau en de Surinamer Santokhi, maar dat waren ‘bijeenkomsten’, en met de hele Staten-Generaal, inclusief de Eerste Kamer.

Afwezig vandaag is Forum voor Democratie, de partij die Poetins invasie niet veroordeelt en Oekraïne geen natiestaat noemt. Wel present zijn premier Rutte, en de ministers Hoekstra (Buitenlandse Zaken) en Ollongren (Defensie). Zij zitten niet in het ‘kabinetsvak’ , maar in de voorzittersloge. Na Zelensky’s toespraak volgt een debat.

Of Zelensky zijn Nederlandse gehoor hard zal toespreken valt te betwijfelen. ‘Nederland staat voor het rationele ..

