Eric van der Burg: dwang bij opvang ‘zou nederlaag zijn’

Een noodwet om gemeenten te dwingen meer asielzoekers op te vangen, zou een ‘nederlaag’ zijn. Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie) gaat daarom vooralsnog niet in op het verzoek van de 25 veiligheidsregio’s. Als zo’n wet er al komt, zou dat volgens de bewindsman ‘een uiterste redmiddel’ moeten zijn.

Den Haag

Dat zei Van der Burg dinsdag in de Tweede Kamer in antwoord op vragen van GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger, die een pleidooi hield om opvang onder dwang mogelijk te maken. ‘Gemeenten moeten niet gaan shoppen, dat moet niet mogelijk zijn. Een vluchteling is een vluchteling.’

Zij verwees daarmee naar gemeenten die wel bereid zijn Oekraïners op te vangen, maar de komst van een asielzoekerscentrum (azc) weigeren. SP-Kamerlid Jasper van Dijk noemde zulke gemeenten ‘free riders’ en noemde Bloemendaal als voorbeeld.

De voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s en de commissarissen van de Koning riepen het kabinet maandagavond op via een noodwet meer druk uit te oefenen op de gemeentebesturen. ‘Wij willen dat het Rijk dwang gaat geb..

