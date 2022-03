Kabinet biedt Tweede Kamer 39 plannen aan voor herstel van de coronacrisis

Den Haag

Het gaat om 39 plannen, zowel investeringen als hervormingen, op onder meer het gebied van klimaat, volkshuisvesting, digitalisering en de arbeidsmarkt. De EU-lidstaten hebben afspraken gemaakt over een fonds ter waarde van 750 miljard euro.

In eerste instantie zou Nederland 5,8 miljard euro krijgen, maar dit valt ruim een miljard lager uit omdat de Nederlandse economie het beter deed dan verwacht. Op aandringen van Nederland zelf eist Brussel in ruil voor het herstelgeld ook hervormingen van de lidstaten. Het conceptvoorstel bevat geen nieuwe plannen maar uitsluitend maatregelen die ook in het coalitieakkoord staan, hier en daar met wat nadere uitwerking.

Tijdens de kabinetsonderhandelingen werd al rekening gehouden met het ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .