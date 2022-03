Tweede boosterprik ook voor 60-plussers

Den Haag

Mensen tussen 60 en 69 jaar kunnen vanaf zaterdag een vierde coronavaccinatie krijgen. Dat schrijft minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) aan de Tweede Kamer. De Gezondheidsraad kwam vrijdag met een advies om de tweede booster ook aan te bieden aan mensen van 60 tot 69 jaar. Tot nu toe werd de prik alleen aangeboden aan 70-plussers, mensen in verpleeghuizen, mensen met het syndroom van Down en mensen met een ernstige immuunstoornis. Volgens het ministerie zijn er relatief veel zestigers die momenteel besmet raken en in het ziekenhuis belanden.

