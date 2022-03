Armoeiig dat geldsmijterij nodig is om ook de inwoners van Pekela een beetje te bereiken

Mag de oorlog ons ook iets kosten? Oekraïners ontvluchten hun land, zitten in schuilkelders, zien hun steden verwoest worden – en wij zeuren over een paar procent koopkrachtverlies. Stop met klagen, neem je verlies, wees dankbaar dat je in vrijheid leeft, en – als de portemonnee daartoe dwingt – ontzeg jezelf die dingen waarvan het grootste deel van de wereldbevolking toch alleen maar kan dromen.

Voor wie nu instemmend zit te knikken: dit is een gemakkelijke, eenzijdige benadering. Een redenering van mensen met een vaste, aardig betaalde baan, een florerende onderneming, of een mooi pensioen. Dit is niet het verhaal van heel Nederland. In dit rijke, welvarende en volgens de premier gaafste land ter wereld kan de helft van de huishoudens n..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .