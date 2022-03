Rutte: ‘De NAVO doet nu het maximaal mogelijke voor Oekraïne’

Den Haag

Het kabinet heeft in beginsel ‘geen taboes’ op verdere sancties tegen Rusland, maar ziet wel praktische problemen. ‘We moeten het wel verstandig doen.’ Het gaat daarbij om het stoppen met de olie- en/of gasimport en het sluiten van Europese havens voor Russische handel. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat het kabinet zich meer inspant om ‘de Russische olie-inkomsten zo effectief mogelijk af te knijpen’, zoals het wordt genoemd in de motie-Piri (PvdA).

Volgens Rutte zijn de al ingevoerde sancties ‘ongekend in omvang’. De Russische economie is zwaar getroffen, zei hij, ‘het effect op het slagveld moeten we even afwachten’. Van de verdergaande maatregelen acht de premier de beperking van olie-importen als iets wat op ‘vrij ko..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .