Volt zet Gündogan uit fractie

Nilüfer Gündoğan is officieel uit de Tweede Kamerfractie van Volt gezet, meldt fractievoorzitter Laurens Dassen. De fractie heeft hier dinsdag in een vergadering over gestemd.

Den Haag

Gündoğan mocht zelf ook meestemmen, maar was niet fysiek aanwezig. Ze heeft volgens haar advocaat Geert-Jan Knoops een brief gestuurd waarin ze tegenstemde. Dassen bevestigt dat. Voor de uitkomst maakte dat niet uit, omdat ze in de driekoppige fractie in de minderheid was.

De Kamerleden stemden over een wijziging van het fractiereglement die het volgens de partij mogelijk maakte om haar uit de fractie te verwijderen. Zeker als zij vervolgens alsnog haar Kamerzetel behoudt, zoals ze wel van plan lijkt te zijn, wordt ze ook geroyeerd als lid van de partij. Daar neemt het bestuur maandag een besluit over.

Volgens Laurens Dassen was de politieke relatie met Gündoğan ‘duurzaam ontwricht’ en had bemiddeling geen zin ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .