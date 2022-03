Gündogan overweegt ‘stappen’ nu Volt haar uit de fractie zet

Den Haag

Dat schrijft ze in een verklaring op Twitter. Vrijdag kondigde fractievoorzitter Laurens Dassen aan dat de fractie, verder bestaande uit Marieke Koekkoek, dinsdag stemt over de positie van Gündoğan. Daar zal Gündoğan zelf waarschijnlijk bij zijn. Voordat de fractie Gündoğan eruit kan zetten, moet eerst het fractiereglement worden gewijzigd. Hiermee ondergraaft de partij volgens het Kamerlid een uitspraak van de rechter eerder deze maand. Die oordeelde dat een eerdere schorsing en uitzetting uit de fractie van het Kamerlid teruggedraaid moest worden. Volgens Gündoğan, tegen wie meldingen zijn gedaan van handtastelijkheden en intimidatie, is het evident dat Volt haar nu niet terug wil laten keren. Het partijbestuur schreef vrijdag ..

