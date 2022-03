Voorkeursstemmen vaak naar vrouw

De officiële uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen zijn maandag vastgesteld. Met voorkeurstemmen verdringen vrouwen regelmatig mannen die hoger op de lijst staan. En weer is er in een Haags stembureau wel erg vaak met volmachten gestemd. Vijf opmerkelijke zaken.

1. voorkeursstemmen

Ze leek geschiedenis te schrijven. Anne Prins haalde als nummer 14 op de kandidatenlijst voor de SGP in Houten 272 voorkeurstemmen. Genoeg voor een zetel, waarmee ze de eerste vrouw voor de SGP in een gemeenteraad zou zijn. Vrouwen worden door de partij pas sinds 2013 op kandidatenlijsten toegelaten, nadat de rechtbank had geoordeeld dat het weren van vrouwen strijdig is met de Grondwet.

Maar: Prins bedankt voor de eer. Haar voorkeurszetel staat ze af aan de nummer 2 op de lijst: Lauren Zwemer – een man.

In veel gemeenten werd de door de partij vastgestelde volgorde van kandidaten door de war geschopt, zo bleek maandag bij het vaststellen van de officiële verkiezingsuitslag. Heel vaak omdat een lager op de lijst..

