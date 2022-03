Versnippering zet door: 592 eenmansfracties

Amsterdam

In 2010 bestond een gemeenteraad uit gemiddeld 6,8 fracties. Na de verkiezingen in 2018 was dit opgelopen naar 7,62 en nu hebben in een gemeente gemiddeld 7,99 partijen minstens een zetel weten te behalen. Dat blijkt uit berekeningen van de Volkskrant op basis van de verkiezingsuitslagen van afgelopen woensdag.

Veel gemeenten hebben eigenlijk geen grote partijen meer. De grootste partijen in Vlaardingen, Maastricht, Zoetermeer en Alkmaar komen niet verder dan 13 procent van de zetels. In 137 gemeenten van de 333 waar een nieuwe raad is gekozen, weet geen enkele partij meer dan een kwart van de kiezers voor zich te winnen.

Fracties worden ook steeds kleiner. In de nieuwe raadsperiode zijn er 592 eenmansfracties. In 670 fracties zit..

