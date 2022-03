De verkiezingen brengen trends aan het licht. Ook over de christelijke partijen

De flanken groeien, het midden slinkt en de opkomst daalt. Trends die al decennia geleden werden ingezet en nog altijd doorzetten, zeggen deskundigen over de gemeenteraadsverkiezingen. De winst voor de SGP en het verlies voor de ChristenUnie zijn volgens hen te klein om grote conclusies aan te verbinden. ‘Als de CU was gehalveerd, hadden we een ander gesprek gehad.’