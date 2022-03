SGP’er Anne Prins kreeg in Houten genoeg stemmen voor een zetel, maar komt toch niet in de raad

De vrouwelijke SGP-kandidaat Anne Prins uit Houten ziet af van een zetel in de gemeenteraad. Ondanks haar lage positie op de lijst, kreeg ze woensdag ruim voldoende stemmen voor een voorkeurszetel. Nooit eerder kwam een SGP-vrouw daarvoor in aanmerking.

Houten

‘Ik ben overweldigd door de grote hoeveelheid stemmen die ik heb gekregen’, liet SGP’er Anne Prins (26) vrijdag weten. ‘Daarmee heb ik recht op een voorkeurszetel. Ik heb echter besloten op dit moment nog niet in de raad te gaan.’

De Houtense SGP sleepte deze week – net als bij de vorige raadsverkiezingen – twee zetels binnen. De enige vrouw op de kandidatenlijst van de staatkundig-gereformeerden, Prins, stond op nummer veertien. Doordat ruim 270 kiezers in het stemhokje specifiek haar vakje rood kleurden, komt ze echter ruimschoots in aanmerking voor een voorkeurszetel: de grens om vanuit een lagere positie alsnog in de raad te komen, ligt in de Utrechtse gemeente onder de tweehonderd stemmen.

Maar voor die eer bedankte Pr..

