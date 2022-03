Gezocht: man/vrouw voor ‘een hondenbaan’. Een profielschets van de moderne wethouder

De kiezer heeft gesproken. Nu is het tijd om colleges te vormen in de gemeenteraad en op zoek te gaan naar wethouders. Maar wie wil dat nog worden nu ook lokale bestuurders steeds meer te maken krijgen met ontevreden burgers? Een profielschets van de moderne wethouder.

1. Weet prioriteiten te stellen

‘Alles zelf willen doen gaat je niet lukken’, zegt Marcelle Hendrickx, wethouder Onderwijs, Jeugd en Cultuur in Tilburg en voorzitter van de landelijke wethoudersvereniging. ‘Ik zie weleens nieuwe wethouders die overal induiken en alles tot achter de komma willen weten. Dat houd je drie maanden vol en dan stort je in. Om goede prioriteiten te stellen moet je je realiseren wat je drijfveren zijn, waarom je die hondenbaan doet. Zelfkennis is als wethouder essentieel om niet te verdwalen in het gemeentelijke moeras.’

Dit wordt beaamd door Harmen Binnema, als docent bestuur en beleid verbonden aan de Universiteit Utrecht. Volgens Binnema vinden veel wethouders het lastig om prioriteiten te stellen en doen ze het..

