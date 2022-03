Florens van der Spek (Jezus Leeft): ‘SGP en ChristenUnie sluiten te veel compromissen’

De partij Jezus Leeft leek woensdagavond voor het eerst een zetel te veroveren in de Rotterdamse gemeenteraad, maar dat bleek vals alarm. Is Jezus Leeft vooral een getuigenispartij of heeft ze ook politieke plannen? In gesprek met mede-oprichter Florens van der Spek (30).

Giessenburg

Burgemeester Ahmed Aboutaleb had woensdagavond een verrassing in petto bij het bekendmaken van de verkiezingsuitslag: Jezus Leeft haalt voor het eerst een zetel in de Rotterdamse gemeenteraad.

De exitpoll van NOS bevestigt dat. Lijsttrekker Wim Kleen (49) is euforisch en belt met Florens van der Spek. Een paar uur later volgt een enorme domper: de stemmen bleken verkeerd geteld te zijn en komen ten goede aan de partij BIJ1.

Hoe was dat om eerst een zetel te halen en daarna niet meer?

‘We waren eerst dolblij. Wim Kleen zei tegen me: ‘Je moet me helpen met dit werk, want ik weet eigenlijk ook niet hoe het moet.’ Een paar uur later bleek dat het niet meer hoefde. Dat was wel even zuur. Ik heb ‘s avonds laat nog..

