Groei en verlies van partijen kan lokaal mede het gevolg zijn van binnenlandse volksverhuizing

Sjirk Kuijper: 'Politieke verschuivingen zijn niet alleen het gevolg van meer of minder vertrouwen in het lokaal bestuur of ‘de overheid’ in het algemeen.'

Een hoge opkomst zegt ook niet alles. Neem nou de gemeente die ook dit jaar het snelst de stemmen telde, en een opkomst boven de 80 procent noteerde: Schiermonnikoog. Mensen met een afkeer van het landelijk partijkartel zullen verrukt zijn over het politieke spectrum ter plaatse: sinds de oorlog staan er uitsluitend lokale lijsten op het eilander keuzemenu.

Toch beleefde ik op die paradijselijke zandbank in zee de wildste avonturen in mijn loopbaan als politiek verslaggever. Met in de hoofdrollen een drinkende en dolende, frauduleus declarerende wethouder; een politiechef die als verjaagde sheriff revanche nam in de raad; en een burgemeester die door CdK Loek Hermans (papa van Sophie) naar de wal moest worden gewisseld. Dat waren no..

