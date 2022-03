Meevaller voor het CDA? ‘De feiten zijn koud en kil: dit was de slechtste uitslag ooit’

Het resultaat had nog veel slechter gekund, zeiden opgeluchte CDA’ers over de verloren raadsverkiezingen. Donderdag drong de realiteit door: de schade is toch wel érg groot. ‘Ik wil niet meer horen dat we de peilingen hebben verslagen.’

Den Haag

Wie donderdagmorgen in alle vroegte CDA-campagneleider Derk Boswijk tegenkwam, had nooit kunnen raden dat zijn partij zojuist honderden raadszetels had verloren. Trots en met een brede glimlach liep hij de verlaten fractiegangen op. ‘Een heel goede uitslag’, typeerde het Kamerlid de nederlaag. ‘Dit had ik niet verwacht, moet ik eerlijk zeggen. Ongelofelijk.’

Boswijk was geen uitzondering – bij CDA-prominenten viel in de verkiezingsnacht de opluchting van gezichten af te lezen. ‘Het valt eigenlijk best mee’, vond partijvoorzitter Hans Huibers. Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) zei na de eerste exitpolls dat hij ‘op groter verlies had gerekend’. En volgens partijleider Wopke Hoekstra waren de uitslagen ‘beter dan verwacht’.

