ChristenUnie verliest landelijk ruim 30 zetels. Wat is er aan de hand?

In veel gemeenten verliest de ChristenUnie stemmers. Lijsttrekkers wijzen op zowel plaatselijke als landelijke factoren. Ook campagneleider Nico Drost denkt dat regeringsverantwoordelijkheid kan leiden tot ‘een tikkie’.

Amersfoort

De ChristenUnie ging bij de raadsverkiezingen terug van 337 naar 304 raadsleden. De lokale ChristenUnie/SGP-combinaties haalden 91 zetels, tegen 103 in 2018. Campagneleider Nico Drost heeft ‘nog geen pasklaar antwoord’ op de vraag naar de oorzaak van het verlies. ‘We gaan daarover de komende weken in gesprek met onze lokale afdelingen.’

Zelf wijzen die lokale afdelingen zowel op lokale als landelijke factoren. Zoals op Urk, waar de klap hard aankomt: de ChristenUnie raakt er twee van de vijf zetels kwijt. Lijsttrekker Meindert Bakker merkt dat er ‘onder Urkers veel vragen leven over de landelijke lijn van CU, zowel over de coronamaatregelen als over andere onderwerpen als pulsvisserij.’

In Bunschoten-Spakenburg blijft de Ch..

