Tom de Nooijer wil wel wethouder worden na succesvolle verkiezingen

Christelijk Verbond Oldebroek, de partij van Tom de Nooijer (21) die na een conflict opstapte bij de SGP, won woensdag drie zetels in Oldebroek. De SGP zelf halveerde en houdt twee zetels over. ‘Mijn hand blijft uitgestoken. Als de SGP slim is, pakt ze die handschoen op.’



Met wat voor gevoel werd u vanmorgen wakker?

‘Met een zeer goed gevoel. Ik viel weliswaar pas om vijf uur in slaap, maar dat zegt iets over het adrenalinegehalte in mijn bloed. Het geeft niet, want we hebben van alle partijen de grootste winst geboekt in Oldebroek. Ik eet nu een gebakje met mijn oma om het te vieren, samen met mijn vriendin en enkele leden van het campagneteam.’

Van welke uitslag had u van tevoren gedroomd?

‘Ik had gehoopt op één zetel. En als het extreem goed zou gaan, twee. Vergis je niet, zei ik tegen het campagneteam: ‘ChristenUnie en SGP zijn hier oppermachtig en hebben trouwe stemmers’. Ik wist dat het heel moeilijk zou worden om daar wat tegenover te zetten. Met bloed, zweet en tranen is het toch gelukt drie ze..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .