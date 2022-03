Geen zetel voor de ChristenUnie in Amsterdam: ‘In de Bijlmer leefden verkiezingen minder’

De ChristenUnie in Amsterdam verliest haar enige zetel en verdwijnt daardoor uit de gemeenteraad. Lijsttrekker Gerjan van den Heuvel is verslagen, maar ook trots. ‘We hebben keihard geknokt.’

Amsterdam

In een restaurant aan het Rembrandtplein, op steenworp afstand van het gemeentehuis in Amsterdam, waren gisteravond dertig leden van de Amsterdamse ChristenUnie bijeen. Tegen het eind van de telling zakte het gemoed. ‘Toen 83 procent van de stemmen geteld waren, wisten we: dit gaat waarschijnlijk niet meer lukken’, aldus lijsttrekker Gerjan van den Heuvel.

De enige zetel verloren, wat is uw eerste reactie?

'Verslagen, het is jammer. Maar wel met opgeheven hoofd. We hebben keihard geknokt. Ik kan er niet veel aan veranderen, ik moet het accepteren. Tegelijkertijd hebben we behoefte aan meer kennis. 17 procent van de stemmen moet nog binnenkomen. Ik weet ook nog niet hoe het stemgedrag in de wijken is verdeeld.

