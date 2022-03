SGP boekt flinke winst, aantal vrouwelijke raadsleden verdrievoudigt

De SGP heeft in veel gemeenten forse winst geboekt bij de gemeenteraadsverkiezingen, in totaal lijkt de partij er zo’n dertig zetels bij te krijgen. Drie van de gekozen raadsleden zijn vrouw: een verdriedubbeling van het huidige aantal.

Den Haag

In verschillende gemeenten wordt de SGP in één klap de grootste partij. Op Urk verdubbelt de partij van drie naar zes zetels, en laat daarmee christelijke concurrenten ChristenUnie (voorheen de grootste) en CDA ruimschoots in het vissersdorp achter zich. Ook in de Zeeuwse gemeente Veere heerste woensdagavond een jubelstemming: de partij deed daar, na jarenlange samenwerking met de ChristenUnie, ditmaal zelfstandig mee en eindigt met vier zetels direct aan kop.

In onder meer Wierden, Veenendaal, Renswoude, Reimerswaal en Barneveld krijgt de SGP eveneens zetels erbij. De staatkundig-gereformeerden hadden niet gerekend op verlies, in de meeste peilingen stond de partij zelfs op lichte winst – toch pakt de stijging met ruim dertig zetels..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .