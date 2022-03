SGP boekt flinke winst, grootste in Veere en verdubbeling in Urk

Ook in Urk, Wierden, Twenterand, Renswoude, Reimerswaal staat de SGP op winst. In Urk verdubbelde de partij haar zetelaantal van 3 naar 6, waardoor ze in één klap de grootste werd, ten koste van de ChristenUnie.

De eerste voorlopige uitslagen stemden partijleider Kees van der Staaij al ‘positief’, maar het werd nog beter voor de kleinchristelijke partij. ‘Bijzonder verheugend dat de SGP in veel plaatsen fors groeit!’, twitterde hij woensdagavond laat.

Maar er is ook verlies, zo gaat de SGP in Vijfheerenlanden van 5 naar 4 zetels. In Neder-Betuwe heeft de SGP het grootste percentage stemmen: bijna 42 procent. Dat levert 9 zetels op, drie keer zo veel als de PvdA die daar de tweede partij is.

In sommige gemeenten heeft de SGP een lijstverbinding met de ChristenUnie.