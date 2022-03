CDA’ers opgelucht dat de schade ‘meevalt’ bij gemeenteraadsverkiezingen

Het had nog véél erger gekund, klonk het woensdagavond opgelucht bij het CDA. Volgens de eerste exitpolls moeten de christendemocraten weliswaar inleveren, maar niet zo erg als door sommigen gevreesd. ‘Het zou nog best weleens kunnen meevallen.’

Den Haag

Na de allereerste resultaten uit Nieuwegein, klokslag 21.00 uur, ging woensdagavond een zucht van verlichting door het statige partijbureau van het CDA. In de Utrechtse gemeente behoudt de partij haar drie zetels, in procenten schrijven de christendemocraten zelfs groene cijfers. Tweede Kamerlid en campagneleider Derk Boswijk kon het bijna niet geloven. ‘Applausje, jongens’, moedigde hij het kleine zaaltje met CDA-medewerkers aan. Maar, zei Boswijk ook, ‘het kan nog alle kanten opgaan’. Daarna ging het inderdaad een andere kant op: naar beneden. In achtereenvolgens Zwolle, Rotterdam, Sittard en Veendam verliest het CDA kiezers, en vaak ook harde zetels. In Breda peilde ..

