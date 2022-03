Lokale partijen koploper bij raadsverkiezingen; versplintering verhevigt

Lokale partijen hebben opnieuw goed gescoord bij de raadsverkiezingen. Verder valt op dat ook in de gemeenten de versplintering heviger wordt: op veel plekken komen nieuwe fracties in de raad.

Den Haag

Daarnaast lijkt het voorspelde verlies van het CDA enigszins mee te vallen. Uit de exitpolls en de eerste uitslagen kwam woensdagavond naar voren dat de christendemocraten een licht verlies lijden ten opzichte van de raadsverkiezingen in 2018. Toen was het CDA de grootste lándelijke partij bij de gemeenteraadsverkiezingen, nipt vóór de VVD.

Grootste verliezer van de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 is de opkomst. De opkomst was in diverse steden beduidend lager dan bij de raadsverkiezingen in 2018. In Rotterdam namen minder dan vier op de tien kiezers de moeite om naar de stembus te gaan (39 procent). In 2018 kwam nog 46,7 procent opdagen. Burgemeester Ahmed Aboutaleb noemde de opkomst woensdagavond ‘teleurstellend laag’ en zegt..

