ChristenUnie verliest in Renswoude van Dorpsbelang en SGP

In Renswoude verliest de ChristenUnie twee zetels, het lokale Dorpsbelang Renswoude en de SGP zijn de winnaars.

De uitslagenavond in Renswoude. (beeld Ilse Brandemann)

Vier jaar geleden vond er een aardverschuiving plaats in Renswoude, volgens griffier Marcel Jansen. De ChristenUnie won toen vier van de elf zetels, tegen de verwachting in en na een fanatieke campagne. Jansen: ‘De coalitie werd de oppositie en andersom. Het was natuurlijk een ongelofelijke prestatie om zoveel zetels te behalen.’

En ook dit jaar is de uitslag onverwacht. Dorpsbelang Renswoude en de SGP winnen allebei een zetel en krijgen uiteindelijk allebei drie zetels. De ChristenUnie verliest twee zetels en houdt er een over. De VVD houdt er twee en het CDA houdt ook één zetel.

Volgens lijsttrekker van Dorpsbelang Renswoude Kees Eskes zijn de verkiezingen gewonnen door zijn lokale partij om het standpunt over woningbouw. ‘Wi..

