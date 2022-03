Nek-aan-nek-race in Zwolle tussen ChristenUnie en GroenLinks

In Zwolle wisselt de ChristenUnie stuivertje met GroenLinks, als het om de koppositie in de gemeenteraad gaat.

Ruben van de Belt en rechts Gerdien Rots (duolijsttrekkers van de ChristenUnie in Zwolle).

Zwolle

De ChristenUnie behoudt haar zeven zetels, zo bleek tijdens de bekendmaking van de exitpoll van de NOS, woensdag rond 21.15 uur. Dit gebeurde in theater De Spiegel in Zwolle op een groot televisiescherm, waar zo’n tweehonderd man met gespannen en verwachtingsvolle blik naar keek. Nieuwkomers Volt en Partij voor de Dieren scoorden in deze voorlopige peiling respectievelijk één en twee zetels.

Lijsttrekker Debbie Mathijsen van de Partij voor de Dieren straalde: ‘Wij hadden heel goede hoop dat het zou lukken. Ik ben heel blij. Dit eerste resultaat laat zien dat er echt ruimte is voor een groene partij in Zwolle. We gaan ons hardmaken voor biodiversiteit en opkomen voor wat niet voor zichzelf kan opkomen: dier, natuur en milieu.’ ..

