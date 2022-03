SGP wint de strijd tussen christelijke partijen in Urk

Urk

Margriet Hoekstra (55), stemmenteller bij het stembureau op het gemeentehuis van Urk, heeft de stemmen van dinsdag al geteld: ‘SGP had een flinke stapel, die doet het heel goed’, vertelt ze als de meeste stemmen nog geteld moeten worden. Ook zag ze dat de PVV veel stemmen kreeg: ‘Geert Wilders zet zich landelijk sterk in voor de visserij op Urk, dat wordt hier gewaardeerd.’

De overwegend christelijke bevolking op Urk stemde lang in meerderheid op de SGP. Een scheuring binnen die partij rondom een visfraudezaak in 2007 maakte daar een einde aan. Naast de SGP ontstond zijn evenknie ‘Hart voor Urk’. Daarop werd - eerder tweede partij - ChristenUnie bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen de grootste (vijf zetels). De partij vormde een coalitie met Hart voor Urk, die in 2018 vier zetels haalde en SGP (drie zetels). Het CDA (die ook vier zetels haalde), werd buiten het college gehouden, maar voerde de afgelopen weken fanatiek campagne. De partij moest ook wel alle zeilen bijzetten, want de landelijke lijn van de partij rondom de coronamaatregelen viel op Urk niet in goede aarde.

nieuwkomer Forum

Een nieuwkomer op het politieke toneel is Forum voor Democratie (FVD). Jelle Bakker, journalist bij de lokale krant ‘Het Urkerland’, verwachtte vooraf niet dat die de verkiezingswinst in de wacht zal slepen: ‘Er zijn meer kapers op de kust, denk bijvoorbeeld aan de Partij Voor de Vrijheid (PVV). Daarnaast zijn er andere christelijke partijen ook anti-corona maatregelen die in dezelfde vijver vissen, waardoor critici van het gevoerde beleid zich zullen verdelen.’

Aan het einde van de avond presenteerde ‘Het Urkerland’ een eerste prognose. De lokale krant schat een verdeling in van SGP (5), CU (3), CDA (3), Hart voor Urk (3), Gemeentebelangen (1), PVV (1), Krachtig Urk (1) en FVD (1).

beloften

Nathanaël Middelkoop, lijsttrekker van de SGP, verwacht zelf ook op vijf zetels uit te komen: ‘We hebben in onze campagne niet gewerkt met concrete beloften, maar meer met een langetermijnvisie. Maar je weet natuurlijk nooit wat er gebeurt.’

Volgens Bakker is het voor de hand liggend dat de ChristenUnie zetels afstaat aan de SGP: ‘De CU heeft als nadeel dat ze ook een landelijke rol hebben gehad in het coronabeleid. Verder heeft de SGP een goede wethouder die een kerk bezoekt die zowel stemmers van de CU als SGP trekt’

De ChristenUnie op Urk lijkt dus op verlies aan te koersen. Hoewel de partij de vorige verkiezingen vijf zetels haalde, verwacht lijsttrekker Meindert Bakker nu uit te komen op drie à vier zetels. De lijsttrekker denkt vooral zetels te verliezen aan SGP en Krachtig Urk. Bij het campagnevoeren merkte hij dat er onder Urkers ‘veel vragen leven over de landelijke lijn van ChristenUnie, zowel over de coronamaatregelen als over andere onderwerpen.’ Bakker vindt het jammer om de koppositie kwijt te raken: ‘We hebben toch vier jaar geknokt. Maar tegelijk is het een felicitatie aan de SGP - die aankoerst op een grote overwinning - waard.’

De kleurrijke lijsttrekker Jan Koffeman (ook wel ‘Urker Jan’ genoemd) van ‘Hart voor Urk’ denkt gelijk te blijven met vier zetels: ‘De afgelopen vier jaar hebben Urkers gezien wat ik voor ze heb gedaan. Hoewel het hetzelfde werk is als bij SGP’ers, zet ik me net wat meer in voor de burger. En dat zien Urkers. Dat geeft liefde tot de partij.’ Hart voor Urk lijkt veelal uit de behoudende kerken (als Oud Gereformeerde Gemeente en Gereformeerde Gemeente) te vissen, terwijl SGP ook uit de ‘middengroep’ stemmen haalt. Koffeman gaat graag opnieuw de coalitie in met SGP en CU ‘We hebben hele goede ervaringen.’

Het ziet ernaar uit dat het CDA drie zetels gaat halen. Lijsttrekker Hans Crebas: ‘Maar ik verwacht vier zetels. We hebben positief campagne gevoerd. Ik wil dat nog even volhouden tot het tegendeel blijkt.’ Stemmers die voor CDA kiezen, zitten aan de progressieve kant, zegt Crebas. De CDA-lijsttrekker stelt goede contacten te hebben met andere partijen waardoor hij er ‘goede hoop’ op heeft om te kunnen toetreden tot de coalitie.

Rehobothkerk

Eén van de locaties waar dinsdag gestemd kon worden, is de Rehobothkerk. Zo’n tien meter van de ingang staan verkiezingsborden. Dat is niet toegestaan en daarom werden die eerder op de dag weggehaald. Blijkbaar zijn ze terug gezet. Tekenend voor het dorp, dat een moeizame relatie met de overheid heeft.

Eén van de stemmers in het gebouw is Hennie Potopeanu (51). Ze weet nog niet wat ze gaat stemmen: ‘Ik twijfel tussen PVV, waar een oom van me in zit. Tegelijk ben ik het niet met alle standpunten eens, dus het kan ook nog ChristenUnie worden.’