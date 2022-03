Veel nieuwe partijen in Rotterdam, Leefbaar weer de grootste. En de ChristenUnie houdt haar zetel

Nog voor de eerste uitslagen bekend zijn zit de sfeer er bij Leefbaar Rotterdam al goed in. De partij komt bij elkaar in café Get Back, vlakbij het stadhuis in Rotterdam. De muziek klinkt hard uit de speakers en de biertap wordt veelvuldig gebruikt. De partij die bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen met 11 zetels de grootste werd, is opnieuw zeker van de winst. Fractielid Thomas Roskam verwacht zelfs nog meer zetels. ‘Ik hoop op 13 tot 15 zetels.’

Leefbaar Rotterdam-lijsttrekker Robert Simons reageert in cafe Get Back op de uitslagen voor de gemeenteraadsverkiezingen. ANP ROBIN UTRECHT

Rotterdam

De afgelopen vier jaar zat Leefbaar Rotterdam in de oppositie, maar als ze winnen, komt daar misschien wel verandering in. Roskam: ‘We zouden zeker in de coalitie willen, maar dan moeten andere partijen hun fobie voor Leefbaar Rotterdam wel loslaten. Alleen dan kunnen we samenwerken.’ Hoe die coalitie er uit moet zien, weet Roskam nog niet precies. ‘Dat zal best een puzzel worden. Ik denk niet dat Leefbaar samen met VVD en CDA genoeg zetels krijgt om een meerderheid te vormen. Dan is het de vraag welke linkse partij daar nog bij wil.’

Bij de exitpoll die de NOS in Rotterdam uitvoerde, komt Leefbaar inderdaad weer als grootste uit de bus. De partij lijkt haar elf zetels te behouden. Als de definitieve uitslagen bekend zijn, ..

