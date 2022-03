Stemmen met Oekraïne in gedachten: ‘We hopen dat mensen het belang van stemmen inzien’

De Brabantse gemeente Hilvarenbeek doet er alles aan om mensen te laten stemmen. Zo kunnen inwoners dit jaar ook stemmen bij Safaripark De Beekse Bergen. ‘Het is een gunst dat wij in vrijheid mogen stemmen.’

Stemmen in een safaribus bij Safaripark Beekse Bergen. In ruil voor hun stempas kregen stemmers een gratis toegangskaart en een uitrijkaart.

Hilvarenbeek

De eerste inwoners van de gemeente Hilvarenbeek staan al op tijd in de rij om te gaan stemmen. Niet bij een dorpshuis of gemeenteloket, maar bij twee safaribussen, voor de ingang van safaripark Beekse Bergen. De voorzitters van het stembureau zitten achter het stuur, en andere vrijwilligers zitten in de bankjes klaar om mensen hun stembiljet te overhandigen. Een van de mensen die hier vandaag helpt is Kees Cattenstart. ‘Dit is toch gewoon keigaaf’ zegt hij met een grote lach op z’n gezicht. Cattenstart is groenbeheerder bij de gemeente, maar vandaag stuurt hij een van de stembussen aan. ‘Je moet je stemrecht gebruiken. En als je niet stemt, dan mag je ook niet zeuren.’

Volgens burgemeester Evert Weys, die de stemlocatie ..

