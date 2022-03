CDA-coryfee Piet Bukman (1934-2022) hanteerde de voorzittershamer met kracht en ongeduld

CDA-politicus Piet Bukman is op 88-jarige leeftijd onverwacht overleden. Hij was letterlijk tot het eind van zijn leven politiek betrokken.

Begin deze week deed Bukman via de Voorschotense Krant nog een oproep om te gaan stemmen. ‘Maak in elk geval gebruik van uw democratisch recht en ga stemmen’, liet hij zijn plaatsgenoten weten. Zelf was hij op plek 40, als lijstduwer op de kandidatenlijst, terug te vinden.

Bukman, geboren te Delft op 7 februari 1934, groeide op in tuindersgezin. Hij trad in zekere zin in de voetsporen van zijn vader met een loopbaan bij de Christelijke Boeren- en Tuindersbond (CBTB). Hij zou er twintig jaar blijven werken. Via zijn plaats- en partijgenoot Jan de Koning kwam hij in aanraking met de partijpolitiek. Zo werd Bukman CDA-partijvoorzitter in 1980. In dat jaar was de fusie van KVP, CHU en ARP net afgerond na vele jaren van intern debat.

Bukman ..

