CDA-coryfee Piet Bukman (88) onverwachts overleden

Den Haag

Dat heeft zijn partij woensdagmiddag bevestigd. ‘Wij zijn bedroefd door het overlijden van Piet Bukman’, laten de christendemocraten weten. Bukman werd in 1980 de eerste voorzitter van het nieuwgevormde CDA, dat was ontstaan uit de partijen KVP, ARP en CHU. Volgens het CDA gaf hij toen op ‘krachtige wijze’ leiding aan de jonge partij.

Partijvoorzitter bleef Bukman tot in 1986. Parallel aan zijn voorzitterschap was hij ook lid van de Eerste Kamer. In 1986 werd Bukman minister voor Ontwikkelingssamenwerking, in 1989 werd hij staatssecretaris van Economische Zaken, en van 1990 tot 1994 was hij minister van Landbouw. Daarna was hij vier jaar Tweede Kamerlid, in de eerste ‘paarse’ periode waarin de christendemocraten in de oppositie be..

