Wel of niet stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen? Mbo-studenten twijfelen nog.

Rotterdam

Met een stickervel in de hand lopen scholieren door de aula van het Albeda College in Rotterdam. Dertig keer mogen ze kiezen of ze het eens of oneens zijn met stellingen als ‘Rotterdam Airport moet sluiten’ en ‘Mensen ouder dan 55 jaar die een bijstandsuitkering krijgen, hoeven niet meer te solliciteren’. Wie de stickerstemwijzer heeft afgerond, kan zijn vel met overgebleven stickers in een gleuf van een grijs apparaat stoppen. Binnen een paar seconden print het apparaat een soort kassabonnetje met daarop de uitslag van de stemwijzer.

De stickerstemwijzer is een van de onderdelen van het verkiezingsfestival, speciaal georganiseerd voor mbo-studenten door de Nationale Jeugdraad en ProDemos. Dit jaar vinden er tien verkiezingsfesti..

