Drie dagen stemmen voor gemeenteraad

Woensdag is pas de ‘echte’ verkiezingsdag, maar er kan sinds maandag in een aantal stembureaus al vervroegd gestemd worden voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dat is mogelijk gemaakt in verband met corona: mensen met een kwetsbare gezondheid kunnen zo drukte op woensdag ontlopen. In de vier grote steden was de gemiddelde opkomst zo’n 2, 5 procent. De stemmen die maandag en vandaag worden uitgebracht, worden woensdag overdag al geteld.