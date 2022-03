Gezamenlijke MH17-procedure tegen Rusland

Den Haag

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens overweegt eveneens een Nederlandse klacht tegen Rusland in behandeling te nemen.

De klacht bij burgerluchtvaartorganisatie ICAO kan resulteren in een schadevergoeding voor de Nederlandse staat. Om tot een claim te komen, heeft het kabinet de Algemene Rekenkamer gevraagd te berekenen welke kosten de overheid heeft gemaakt. Ook de schade die nabestaanden hebben geleden, zal deel uitmaken van de claim die Nederland indient, schrijven minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) en minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) in een brief aan de Tweede Kamer.

De klacht moet ertoe leiden ‘dat internationaal wordt erkend en vastgesteld dat Rusland verantwoordelijk is voor de ramp..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .