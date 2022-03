Roosendaal wees migrantenkerk af

Roosendaal is lang een tussenstation geweest, maar de grensplaats in Zuidwest-Brabant wordt steeds meer een spil in de regio. Dat heeft niet alleen voordelen.

Jakob van der Ende (76) neemt een wandelpauze in de zon om achter zijn rollator een sigaartje te roken. Hij stemt al decennia lang op dezelfde partij: de VVD, ‘vanwege Hans Wiegel’. Hij moppert wat over de migranten in zijn stad. ‘Ik heb in het Midden-Oosten gewerkt en vind het geen goed idee dat veel van die mensen hier komen.’

Roosendaal

Stap in Roosendaal uit de trein en je staat meteen midden in de gemeentepolitiek: het loket is dicht. Gesloten sinds september 2021. Terwijl de partij Roosendaalse Lijst nu juist een open stationsloket wilde, met echte mensen erachter. Voor de veiligheid, de sfeer, de menselijkheid. Drie dingen die in Roosendaal steeds belangrijker worden.

Het kan ook onwennigheid zijn, in een regio waar kerken vooral lijken te sluiten, met name de katholieke. Dan zou je als bestuurders zomaar kunnen vergeten dat andere groepen christenen groeien. Verdrietig is het wel, vindt ChristenUnie-raadslid Karen Suijkerbuijk-Ader (38). ‘Het ging mis op communicatie, dat is zo onnodig.’ Kerken dragen positief bij aan het sociale weefsel van Brabant en ook..

