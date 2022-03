CU-Kamerlid Don Ceder: Nederland moet in Europa voortouw nemen voor eerlijke verdeling vluchtelingen

Siret

In het Roemeense grensdorp Siret, met achtduizend inwoners, arriveerden afgelopen weken zo’n 70.000 Oekraïners, op de vlucht voor Russisch geweld. De vluchtelingen die naar buurlanden trekken, zijn bijna altijd vrouwen en kinderen, ziet CU-Kamerlid Don Ceder, die maandag een bezoek bracht aan de gemeente. ‘Mannen mogen Oekraïne niet verlaten. Ze brengen hun gezin vaak wel naar de grens, maar blijven zelf achter.’

Volgens Ceder biedt de lokale bevolking van Siret massaal steun en opvang. ‘Maar dit kan natuurlijk niet oneindig doorgaan.’ Hij wijst erop dat de situatie ‘zeer kwetsbaar’ is en veel vluchtelingen bij de grens in auto’s stappen van mensen ‘van wie we geen idee hebben of ze daadwerkelijk voor opvang zorgen en of het veilig is’.

