‘Natuurlijk gaat het weleens over Omtzigt, maar dit is lokáál, dat is toch anders’

Het CDA hoopt deze week opnieuw de grootste partij te worden in Almelo – voor de vierde keer op rij. Maar dan moet het wel zien te breken met de landelijke trend. ‘Als Omtzigt met een eigen partij zou meedoen, hadden we waarschijnlijk niet meer bestaan.’

Almelo

‘Hou het kort’, zegt Irene ten Seldam. ‘Klets niet dat hele kwartier vol. Dat is net ook gebeurd, maar iedereen staat er met de rug naartoe.’

Het is zaterdagmiddag, iets na twaalven. Boven de Almelose verkiezingsmarkt schijnt een warme voorjaarszon. CDA-lijsttrekker Eugène van Mierlo wurmt zich langs kraampjes, vrijwilligers, bakfietsen en vlaggen die de zestien deelnemende partijen hebben meegenomen. Om klokslag 12.00 uur was hij aan de beurt om te speechen op het kleine podium in de hoek van het pleintje. Elke lijsttrekker krijgt een kwartier, inmiddels zijn al een paar minuten van zijn tijd verstreken. ‘Is er iemand die dit regisseert?’ vraagt hij aan niemand in het bijzonder, terwijl hij zoekend rondkijkt.

Bij het herke..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .