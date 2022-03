Het kabinet gaat de koopkracht een beetje repareren. ‘Wellicht komen er nog veel grotere gevolgen’

De accijns op benzine en diesel gaan over drie weken, vanaf 1 april, met respectievelijk 17 en 11 cent omlaag. Vanaf 1 juli volgt een btw-verlaging op energie van 21 naar 9 procent. Beide maatregelen gelden in principe voor de rest van dit jaar.

Den Haag

Verder krijgen minima een hogere tegemoetkoming voor hun energierekening: aanvankelijk zouden ze 200 euro via hun gemeente kunnen krijgen, nu wil het kabinet dit verhogen naar 800 euro. Maar er gaat in de woorden van vicepremier Sigrid Kaag, die vrijdag premier Rutte verving, geen feestelijke strik om deze koopkrachtmaatregelen. ‘Op een sobere manier ben ik blij dat we iets meer hebben kunnen doen voor mensen met een laag inkomen’, zei Kaag. De lagere accijnzen op brandstof en de lagere btw op energie leveren zo ongeveer alle huishoudens iets op. Maar, zei Kaag ook: ‘Het is een illusie te denken dat er voor iedereen nog een positief koopkrachtbeeld zal komen.’

De Oekraïne-oorlog plaatst het vierde kabinet-Rutte – amper twee maande..

