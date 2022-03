Advies: Baudet berispen voor fouten bij registratie

Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet krijgt mogelijk een ‘berisping’ voor het niet laten registreren van zijn nevenfuncties. Die aanbeveling doet het College van onderzoek integriteit aan de Tweede Kamer, nadat er een klacht tegen Baudet was ingediend.

Den Haag

Kamerleden moeten nevenfuncties, extra inkomsten en giften melden om belangenverstrengeling of de schijn daarvan te voorkomen. Het college concludeert dat Baudet gedragsregel 3 van de Gedragscode heeft overtreden. Het college doet aan de Tweede Kamer de aanbeveling om Baudet de volgende sancties op te leggen. Ten eerste een aanwijzing om zijn twee nevenfuncties alsnog te laten opnemen in het openbare register voor nevenactiviteiten van de Tweede Kamer en voorts hem een berisping te geven vanwege het niet laten registreren van nevenfuncties. De Kamer zal hierover moeten beslissen. De zwaarste sanctie is een schorsing van een maand. Een betrokkene mag dan niet meedoen aan debatten, maar wel aan stemmingen.

Volgens het college gaat h..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .