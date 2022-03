Heerlen en de strijd tegen drugshandel: ‘Ik geloof niet meer in een veiligere stad’

Levi Heitbrink en Daphne Erkens, beiden werkzaam in het onderwijs en woonachtig in Heerlen.

Heerlen

Bij het binnenrijden van Heerlen valt het oog direct op een Mariabeeld. De koningin van de vrede kijkt uit over het glooiende landschap. Een strakblauwe lucht biedt de zon deze vrijdagmiddag vrij spel. Huizen met een architectuur van vroeger tijden sieren het straatbeeld in de stad. Het is er opgeruimd. Lantaarnpalen zijn om de twintig meter omhuld met verkiezingsborden die lijken te roepen: ‘Kies mij, kies mij!’ De uitstraling kan dan wel netjes zijn, maar achter de voordeur is er hier vaak meer aan de hand. Heerlen staat bij de politie al jaren in de top 10 van meest criminele steden van Nederland. Elk jaar worden hier zo’n zeventig hennepplantages opgerold, merendeels in woningen. De criminaliteitslijst telt meer middelgrote Zu..

