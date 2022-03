Steeds meer fracties maken zich zorgen over de verharde debatcultuur in de Kamer.

Kamervoorzitter Vera Bergkamp krijgt van de Tweede Kamer groen licht om eerder in te grijpen als debatten dreigen te ontsporen. De PVV was opvallend afwezig. FVD sloot aan toen het in het tweede deel tijd was voor de eigen inbreng. ‘Er mag steeds minder gezegd worden onder deze voorzitter.’

Den Haag

In het debat woensdag over de omgangsvormen in de Kamer riep een meerderheid de voorzitter op niet alleen in te grijpen bij overduidelijke bedreigingen, intimidatie of uitspraken die in strijd zijn met de rechtsstaat, maar ook bij uitlatingen die daartegenaan schuren.

‘Er is een grijs gebied waar de Kamer het debat over moet aangaan’, zei Sophie Hermans (VVD). Maar het debat in de Tweede Kamer wordt op dit moment dusdanig fel gevoerd dat de Kamervoorzitter ook in dat grijze gebied moet normeren. ‘Bij twijfel moet de Kamervoorzitter wél inhalen.’

Met de Kamerbrede steun voor Bergkamp hoopt de Tweede Kamer de geest weer in de fles te krijgen. Opvallende afwezige was de PVV. FVD voegde zich pas bij het debat toen het tijd was vo..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .