Volt wil Nilüfer Gündogan weer toelaten tot de fractie

Volt is bereid Kamerlid Nilüfer Gündoğan per direct te laten terugkeren in de fractie. Haar schorsing wordt ongedaan gemaakt. Bovendien betaalt de partij haar een voorlopige schadevergoeding van 5000 euro. Daarmee wordt gevolg gegeven aan het vonnis dat de Amsterdamse rechtbank woensdag velde.

Den Haag

‘De rechter heeft ons op de vingers getikt, dit had anders gemoeten’, zei fractieleider Laurens Dassen woensdagavond in een korte reactie op de rechterlijke uitspraak. Volgens de rechter heeft Volt te veel het belang centraal gesteld van Volt-medewerkers die klaagden over grensoverschrijdend gedrag, en werd daarbij het belang van Gündoğan uit het oog verloren. Dassen had Gündoğan telefonisch gesproken: ‘Ik vond het gepast daarvoor mijn excuses aan te bieden.’

klagers

Maar, zei Dassen ook, de dertien klagers en hun meldingen zijn er nog steeds. De rechter stelde een mediationtraject voor, Volt en Gündoğan zijn daarover in gesprek. Gündoğan zei in een persverklaring bereid te zijn daaraan mee te werken. Ze..

