VVD-staatssecretaris Van der Burg gooit het roer radicaal om: ‘Gelukszoeker? Ieder mens is een gelukszoeker’

Den Haag

Zijn faam als verlichte VVD’er is hem vooruit gesneld. ‘Hoe meer asielzoekers, hoe beter’, zei Eric van der Burg vijf jaar geleden, als wethouder in Amsterdam. Nu is hij sinds twee maanden staatssecretaris van Justitie en Veiligheid in het kabinet Rutte-IV en verantwoordelijk voor het landelijke asiel- en migratiebeleid. Zijn uitspraak van toen blijkt geen afzwaaier te zijn geweest.

Woensdag is Van der Burg naar de Tweede Kamer gekomen voor een eerste debat met de vaste Kamercommissie die hem de komende jaren op de vingers zal kijken. Er liggen nog zo’n dertig brieven van zijn voorganger, Ankie Broekers-Knol, die om bespreking met de Kamer vragen. Maar het gaat natuurlijk vooral over de nieuwe omstandigheden die sinds dertien dage..

