Rutte: bijna zeker daling koopkracht

Den Haag

Het zou ‘illusoir’ zijn daar garanties over te geven, heeft minister-president Mark Rutte gezegd in de Tweede Kamer in antwoord op mondelinge vragen van SP-leider Lilian Marijnissen. Door de oorlog in Oekraïne zijn de toch al flink opgelopen prijzen van energie en brandstof de afgelopen dagen nog veel verder gestegen. Het kabinet denkt nog na over maatregelen om de gevolgen daarvan voor burgers zo beperkt mogelijk te houden. Maar veel meer dan ‘dempen’ zit er niet in, waarschuwt Rutte alvast.

Door de oorlog is ‘een echt andere realiteit ontstaan, met verregaande gevolgen voor ons deel van de wereld’, aldus Rutte. Grootschalige verstoringen van aanvoerlijnen, van de

energievoorziening en van het internationaal kapitaalv..

